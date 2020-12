Regionalgericht Oberland – Es war ein Angriff mit Drohkulisse Neun von zehn Syrern, die 2017 an einer Schlägerei in Thun beteiligt waren, wurden wegen Angriffs verurteilt und des Landes verwiesen. Anne-Marie Günter

Das Thuner Gerichtsgebäude an der Scheibenstrasse. Foto: Patric Spahni

Es mutet irgendwie ein bisschen wie die «West Side Story» an, was 2017 in Thun passiert ist: Zwei Gruppen von jungen Leuten, eine eindeutig mit Migrationshintergrund, treffen an einem vorher festgelegten Ort aufeinander – in Thun war es die Schulhausstrasse –, und es kommt zu Tätlichkeiten. Anders als in der «West Side Story» endet die kurze Konfrontation zwar nicht mit zwei Toten, aber nach dem gestern gefällten Urteil mit der Wegweisung von neun Syrern aus der Schweiz. «Für mich wäre das der Tod», hat einer von ihnen bei seiner Befragung am 19. November gesagt.