Der Engländer führte die Schweiz 1994 an die WM – und sorgte dafür, dass das Land die Nationalmannschaft zu lieben begann. Jetzt beendet er 73-jährig seine Karriere.

Was kommt Ihnen als Erstes in den Sinn, wenn Sie an die Schweiz denken?

Das Land selbst. Die Schweiz hat alles, was man sich wünschen kann: schöne Landschaften, Gastfreundschaft, die Qualität der Infrastruktur und so weiter. Alles ist tadellos, und vor allem funktioniert alles, was anderswo nicht unbedingt der Fall ist. Vielleicht ist das denen, die hier leben, nur nicht ausreichend bewusst.