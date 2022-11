Interview mit Expats-Expertin – «Es wäre schön, wenn die Schweizer offener und interessierter wären» Expats in der Schweiz schätzen die Lebensqualität und lieben die Natur – richtig willkommen fühlen sie sich aber nicht. Die Britin Charlie Hartmann kennt die Gründe und erklärt, wie man es besser macht. Chris Winteler

Charlie Hartmann: «Integration ist eine lange Reise. Ich bin in Luzern angekommen.» Foto: Stefano Schröter

Charlie Hartmann (54) kennt das Leben der Expats aus eigener Erfahrung: Die gebürtige Britin hat in vielen Ländern gelebt und gearbeitet. Im Jahr 2000 zog sie in die Schweiz – und fühlte sich trotz aller Bemühungen nicht akzeptiert. Um internationalen Neuzuzügern das Einleben in der Schweiz zu erleichtern, gründete sie die Beratungsstelle The LivingIn Association sowie das Lili Center in Luzern, ein Treffpunkt für Menschen aus aller Welt. Ihre Ratgeber «Settling in Lucerne» und «Settling in Zurich» sollen Expats helfen, sich in einer neuen Stadt zu Hause zu fühlen.