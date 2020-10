Stadt kontert Kritik – «Es wäre falsch, wenn man Thun zum Freilichtmuseum machen wollte» Die Stadt müsse verschiedenste Interessen abwägen – nicht nur jene des Ortsbildschutzes, sagt Stadtpräsident Raphael Lanz zur Kritik des Architekturforums. Michael Gurtner

Stadtpräsident Raphael Lanz (SVP) stellt sich der Kritik des Architekturforums. Foto: Patric Spahni

«Der Gemeinderat teilt die Sorge um das baukulturelle Erbe unserer Stadt», hält die Stadtregierung in ihrer Stellungnahme zur Kritik des Architekturforums fest. Und betont: In der laufenden Legislatur seien bedeutende finanzielle Mittel in den Erhalt historisch wichtiger Anlagen investiert worden – etwa ins Schloss Schadau, ins Strandbad, in den Bonstettenpark oder den Thunerhof. Wohl noch keine andere Stadtregierung habe in diesem Bereich mehr Geld eingesetzt als der amtierende Gemeinderat.

«Gleichzeitig ist die öffentliche Hand verpflichtet, alle öffentlichen Interessen sorgfältig abzuwägen», sagt Stadtpräsident Raphael Lanz (SVP). Die postulierte Pflästerung der Freienhofgasse sei ein gutes Beispiel dafür, wie anspruchsvoll und komplex die Gestaltung von Verkehrsräumen innerorts sein könne. Eine Pflästerung müsse gegenüber anderen Interessen abgewogen werden. Für die Einhaltung der Lärmschutzverordnung des Bundes etwa sei die Wahl des Strassenbelags ein wesentlicher Faktor.