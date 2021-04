Die BLS benötigt Staatshilfe. Der neue Verwaltungsratspräsident erklärt, wie er dies nach der Affäre um zu hohe Subventionsbezüge rechtfertigen will.

Wir arbeiten die Vergangenheit auf, machen alles transparent, verbessern unsere Prozesse und Kontrollmechanismen. Wir sorgen dafür, dass so etwas nicht mehr vorkommt. Im Management brauchen wir künftig eine verstärkte Kultur des Hinschauens. Auf diese Weise wollen wir das Vertrauen der Öffentlichkeit, von Bund und Kantonen sowie des Bundesamts für Verkehr wiedererlangen. Wir haben dazu mit Daniel Schafer, dem langjährigen Chef des Berner Energieversorgers EWB, einen neuen Geschäftsleiter ernannt.

Sie sind diplomierter Wirtschaftsprüfer und seit 2014 im Verwaltungsrat. Was machen Sie, um nach millionenschweren Abrechnungsfehlern das Vertrauen wiederherzustellen?

Es gehört zur Aufarbeitung, dass wir die Justizbehörden voll und ganz bei ihren Abklärungen unterstützen, wenn es dazu kommt. Wir können aber nicht warten, bis wir Klarheit aus der Strafverfolgung haben. Deshalb setzen wir die Verbesserungen so schnell wie möglich um.

Was ist, wenn der Bund die ersuchten Hilfen ablehnt?

Der öffentliche Verkehr und wir als BLS haben eine wichtige gesellschaftliche und wirtschaftliche Funktion. Wir gehen daher davon aus, dass wir die Bundeshilfen erhalten. Dafür besteht ja auch eine gesetzliche Grundlage. Das Bundesamt für Verkehr hat Normen zur Berechnung der Beitragshöhe aufgestellt. Entsprechend haben wir zuerst alle Reserven aufgelöst. So verbleibt ein Defizit von rund 10 Millionen Franken im regionalen Personenverkehr. Daneben ersuchen wir noch um Bundeshilfen für die ebenfalls defizitäre Schifffahrt und den Autoverlad am Simplon in Höhe von gegen 5 Millionen Franken.