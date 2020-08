Abgesagte Konzertreihe – «Es tut mir sehr leid für meine Musiker» Heute Samstag hätte Halunke, die Band des Oberländers Christian Häni, an der Swiss Mountain Roadshow in Matten auftreten sollen. Die Tour wurde bekanntlich abgebrochen – verschiedenste Umstände haben dabei eine Rolle gespielt. Christoph Buchs

Christian und Anja Häni von der Band Halunke Ende Juli an der Swiss Mountain Roadshow in Steffisburg. Es war der erste Auftritt der Band seit Anfang Januar. Foto: PD/Steve Wenger

Seit zehn Jahren gibt es die Band Halunke. Und noch nie war sie derart gut auf ein einziges Konzert vorbereitet wie vor zwei Wochen in Steffisburg. Der Auftritt an der Swiss Mountain Roadshow war das erste Halunke-Konzert in voller Bandbesetzung seit dem «Touch The Mountains» zu Jahresbeginn in Interlaken. «Es war emotional und sehr schön», sagt Bandleader Christian Häni. «Wir hatten Freude, endlich wieder mal live zu spielen.»