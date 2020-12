Skisport-Start in Homberg – «Es tut gut – auch für die Moral» Frau Holle seis gedankt: Am Mittwochmittag nahm der Skilift Dreiligasse-Winteregg den Betrieb auf. Bruno Petroni

Die erste Skisportlerin seit 24 Monaten am Bügel des Skilifts Homberg: Die elfjährige Debora Wyss. Foto: Bruno Petroni

Mittwochmittag kurz vor 12 Uhr in der Dreiligasse oberhalb von Homberg, auf 960 Metern über Meer: Von der Winteregg her bahnt sich das Kässbohrer-Pistenfahrzeug im dichten Schneetreiben seinen Weg in Richtung Bödeli hinunter – zur Talstation des Skilifts an der Dreiligasse.

Am Steuerknüppel des Raupenfahrzeugs sitzt Ueli Wyss. «No rasch ga Zmittag ässe», sagt der Landwirt. Die Vorfreude, in einer Stunde den Skilift erstmals seit 24 Monaten wieder starten zu können, steht ihm in die Augen geschrieben. «Auch wenn es nicht einfach ist mit der aktuellen Corona-Situation. Aber wir werden alles dafür tun, die Schutzmassnahmen einzuhalten.»