UHC Thun sucht neue Halle – «Es steht sehr viel auf dem Spiel» Der UHC Thun kann nicht mehr zurück in die Armeesporthalle, wo er bis im vergangenen Frühling 20 Trainings pro Woche durchführte. Das bedroht den Verein in seiner Existenz. Barbara Schluchter-Donski

Acht Mannschaften, unter anderem auch Junioren-Leistungsteams des UHC Thun, trainierten noch bis letzte Woche in einer Expo-Halle in Thun. Präsident Rolf Bolliger sucht derweil nach einer neuen, längerfristigen Lösung. Foto: Patric Spahni

In seiner Haut möchte man derzeit nicht stecken: Der Präsident des Unihockeyclubs (UHC) Thun, Rolf Bolliger, sucht eine neue Halle. Nicht irgendeine. Sondern eine Dreifachhalle, in welcher acht Mannschaften jeweils bis zu fünf Mal unter der Woche trainieren können. Das ist gerade in Thun, wo schon länger ein Hallenproblem besteht, kein leichtes Unterfangen. «Der Druck ist enorm», sagt Bolliger. «Es steht sehr viel auf dem Spiel.»

Armee machte Eigenbedarf geltend

Doch wie kam es dazu? Der UHC Thun trainiert seit 2018 in der neuen Doppelsporthalle der Armee an der Allmendstrasse, welche die Stadt Thun in den Abendstunden und am Samstag von den Armasuisse Immobilien mieten konnte. Insgesamt 20 Trainingseinheiten von anderthalb Stunden wöchentlich absolvierten die Teams, angefangen bei der NLA bis hin zu den Junioren-Leistungsteams, hier.