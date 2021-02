A6-Zubringer Kiesen – Es stehen mehrere Teilsperrungen an Auf dem A6-Zubringer sind diverse Arbeiten vorgesehen, die eine Teilsperrung bedingen. Am Wochenende wird auf der Rampe von der Brücke her Richtung Oppligen der neue Belag eingebaut. PD

Der Zubringer Kiesen der Autobahn A6 aus der Vogelperspektive. Foto: PD

Im Rahmen der Gesamterneuerung der Autobahn A6 Kiesen–Thun-Nord wird auch der Zubringer Kiesen erneuert (wir berichteten). «Dort stehen einige Arbeiten an, die eine Sperrung von verschiedenen Rampen bedingen», hat das Bundesamt für Strassen (Astra) am Donnerstag mitgeteilt. Zunächst sind dieses Wochenende Belagsarbeiten vorgesehen. Sie betreffen die Rampe, die von der Brücke in der Mitte des Zubringers hinunter Richtung Oppligen führt.

Die Rampe muss für die Arbeiten gesperrt werden, und zwar vom Freitag, 26. Februar, 18 Uhr, bis Montag, 1. März, 5 Uhr. «Wer von Jaberg oder von der Kiesgrube her Richtung Oppligen fahren will, muss via Kiesen ausweichen», schreibt das Astra.

In drei Nächten gesperrt

Anschliessend sind drei nächtliche Teilsperrungen der beiden Ausfahrten von Bern und Thun her geplant. «Sie sind nötig, damit die Verkehrsführung auf dem Zubringer für die nächste Bauphase umgestellt werden kann», heisst es in der Mitteilung. Die Sperrungen seien in den Nächten vom 2./3., 3./4. und 4./5. März jeweils von 20 bis 5 Uhr vorgesehen. «In diesen Nächten kann die A6 in Kiesen weder von Thun noch von Bern her verlassen werden», hält das Astra fest. Als Alternative stünden die Anschlüsse Rubigen oder Thun-Nord zur Verfügung. Die Einfahrt auf die A6 bleibt dagegen durchgehend offen.

Nach der Umstellung wird die Fahrspur der Ausfahrt von Thun her auf dem Zubringer neu über die Rampen zur Brücke hoch und anschliessend wieder hinunter Richtung Kreisel Oppligen geführt. Ein Linksabbiegen auf die Brücke Richtung Jaberg ist jedoch nach wie vor nicht möglich. «Wer nach Jaberg fahren will, muss weiterhin über den Kreisel Oppligen fahren», schreibt das Astra. Allerdings werde die direkte Verbindung von der A6 aus Thun her Richtung Kiesgrube wieder geöffnet.