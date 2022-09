Liebeserklärung an Langnau – Es steckt viel Gemüt in Tinu Heinigers Aufzeichnungen Der Berner Liedermacher Tinu Heiniger ist auch ein fesselnder Erzähler, der seine Heimat Emmental hochleben lässt. Beatrice Eichmann Leutenegger

8. Mai 1945: Tinu Heiniger wurde an einem historischen Tag im Emmental gezeugt. Foto: Dominique Meienberg



«Geschichten aus der schönen, engen Welt von gestern» – unter diesem anspielungsreichen Titel entlässt Tinu Heiniger seine Texte in die Öffentlichkeit. Damit deutet er zweierlei an: den Zauber, der aus dem Erinnerungsschatz aufsteigt, aber auch den überschaubaren Kindheitsraum, in dem die Gebote und Konventionen als strenge Glaubenssätze den Alltag bestimmen.