Sommerserie «Tour de Berne» – Es stampft und schnauft am Rothorn Er hat den Arbeitsplatz mit dem schönsten Panorama. Im Führerstand unterwegs mit Dampfbahn-Lokführer Thomas Trachsel auf das Brienzer Rothorn. Nik Sarbach

Die Dampflok will vor, während und nach dem Einsatz gepflegt werden. Foto: Godi Huber

Sie stampft, sie schnauft, sie zischt, sie dampft, sie vibriert, und sie kriecht mit 400 Pferdestärken und knapp zehn Stundenkilometern steil aufwärts. Lokomotive 12 der Brienz-Rothorn-Bahn befördert an diesem nebligen Morgen rund 100 Passagiere auf den Aussichtsberg hoch über dem Brienzersee.

Die Touristinnen und Touristen in den gefederten Panoramawagen staunen und fotografieren. Sie sind wegen der Landschaft und der Dampfromantik da. Beides gibt es am Brienzer Rothorn im Überfluss. Der blassgrüne Brienzersee, das Dorf Brienz und der Campingplatz Aaregg am See werden klein und kleiner, das Grün der Alpweiden ist frisch, der Sommer am Berg noch jung.