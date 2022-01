Epidemiologin vor Berner Schulstart - «Es spricht alles für das Massentesten»

Die Epidemiologin Olivia Keiser spricht sich für Reihentests an bernischen Schulen aus. Bis die Kinder geimpft seien, empfiehlt sie Heimunterricht.

Olivia Keiser, Epidemiologin an der Universität Genf an der Lenk.

In den USA gibt es eine Studie, die zeigt, dass bei regelmässigem Testen viel mehr Fälle entdeckt werden. Das zwei- bis dreimal wöchentliche Reihentesten macht daher durchaus Sinn.

Sie raten dem Kanton Bern also, vom Ausbruchstesten wieder zum repetitiven Massentesten zu wechseln?

Ja, es spricht alles dafür. Beim Ausbruchstesten ist das Problem, dass man häufig zu spät kommt. Die asymptomatische Übertragung des Virus beträgt einige Tage. In dieser Zeit hat das infizierte Kind also weder Husten, Schnupfen noch andere Symptome, ist aber dennoch ansteckend. Mit häufigem repetitiven Testen in Kombination mit Isolation und Quarantäne könnte man genau das brechen. Insbesondere jetzt mit Omikron, das deutlich infektiöser ist, weiss ich nicht, wie das Ausbruchstesten Fälle genügend verhindern kann.