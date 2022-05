Definitives Aus für Boulder-Weltcup – «Es sollte und wollte nicht reichen» Jetzt ist es fix: Die Ausgabe 2022 des Haslital Mountain Festivals war die letzte. OK-Präsident Nik Kohler ist enttäuscht. Er hatte auf einen Kompromiss gehofft. Nathalie Günter

Eindrücklich: Die Slowenin Janja Garnbret zeigt im April in der ausverkauften Tennishalle ihr ganzes Können. Foto: PD/Diego Schläppi

Janja Garnbret schaut sich kurz den Boulder an. Die Stimmung kocht. Anfeuerungsrufe tönen durch die Tennishalle in Meiringen. Es ist der Final des diesjährigen Weltcupauftakts im Sportklettern. Die Slowenin – Rekordsiegerin in ihrer Sportart – nimmt Anlauf und erklimmt die Wand mit Leichtigkeit. Oben am Top angekommen, ballt sie die Faust, das Publikum jubelt, dann springt Garnbret runter.