Gemeindepräsident in Gerzensee – «Es sind oft kleine Probleme, die wir hier haben» Nach 22 Jahren im Gemeinderat tritt Stefan Lehmann zurück. Prägend für seine Amtszeit: Eine Entführung, eine gescheiterte Fusion und eine Statue. Johannes Reichen

Wird die vielen Sitzungen nicht vermissen: Stefan Lehmann. Foto: Christian Pfander

Er habe schon so manch «täferets Stübli» im Gürbetal gesehen, sagt Stefan Lehmann. Im Alter von 24 Jahren wurde er Gemeinderat in Gerzensee, blieb es 10 Jahre, die letzten beiden davon als Vizegemeindepräsident. Dann wurde er Gemeindepräsident, dreimal still gewählt, 12 Jahre blieb er im Amt.