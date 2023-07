«Apropos» – der tägliche Podcast – Es sind nicht die ersten Unruhen in Frankreich – und nicht die letzten Gelbwesten, Rentenreform, nun massive Krawalle nach dem Tod eines Jugendlichen in einer Polizeikontrolle: Woher kommt die Wut, die Menschen in Frankreich auf die Strasse tragen? Mirja Gabathuler als Host , Kathrin Müller-Lancé als Gast

Auch eine Woche nach dem Tod des 17-jährigen Nahel bei einer Polizeikontrolle im Pariser Vorort Nanterre halten die Unruhen in Frankreich an. Aus lokalen Protesten in den Banlieues ist eine landesweite Krise geworden.

Warum entwickelt dieser Todesfall so eine grosse Sprengkraft? Wie hängen die Ausschreitungen mit anderen Protesten in Frankreich zusammen? Die ehemalige Frankreich-Korrespondentin Kathrin Müller-Lancé spricht im täglichen Podcast «Apropos» über ihre Eindrücke aus den Pariser Vororten – und erklärt, warum die Menschen eine so starke Wut auf die Politik empfinden.

