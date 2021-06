Leserreaktionen – «Es sind die Reichen, die mehrmals in die Ferien fliegen und ihre Pools beheizen» Leserinnen und Leser äussern sich zu den Abstimmungen über die Trinkwasser- und die Pestizidinitiative.

Foto: Getty Images



Zu «Was, wenn das CO₂-Gesetz scheitert?»

Die Gegner schüren mit übertriebenen Behauptungen zum CO₂-Gesetz Ängste. Angst einjagen ist ein beliebtes Mittel, um etwas zu verhindern. «Autofahren nur für Reiche» ist eine der Behauptungen, aber es sind die Reichen, die die fetten SUVs fahren, die mehrmals in die Ferien fliegen und ihre Villen und Pools beheizen. Das Gesetz funktioniert nach dem Verursacherprinzip. Wer viel braucht, wird zur Kasse gebeten. Wer weniger braucht, hat am Ende dank der Rückvergütung an die Krankenkasse mehr Geld im Sack. Die meisten Familien profitieren, die Grossverbraucher bezahlen. Das finde ich fair. Es ist klar, woher der Widerstand kommt. Die Erdöllobby tut dies nicht aus Nächstenliebe gegenüber der ärmeren Bevölkerung, sondern aus Angst um die eigenen Profite. Und diejenigen, die den Plakatwald finanzieren, würden wohl am meisten in den Fond bezahlen müssen. Es geht um nichts weniger als um eine lebenswerte Erde und um Fairness gegenüber unseren Grosskindern. Sepp Doppmann, Gstaad

Es wird fast immer nur mit steigenden Kosten gedroht. Es gibt aber auch das Gegenteil: Personen mit einem unteren Einkommen, die nie oder ganz selten fliegen, profitieren von der Rückerstattung aus der Flugticketabgabe. Wer ÖV, Velo oder Füsse benutzt, dem kann der Benzinpreis egal sein.

Und wie sieht es mittel- und langfristig aus? Jahrhunderthochwasser in Brasilien, Wetterextreme in Indien und Afrika, um nur einige zu nennen. Milliardenschäden, wenn das so weitergeht, und ohne Umweltschutz wird es teuer. Wir Schweizer machen ungefähr ein Tausendstel der Weltbevölkerung aus, aber unsere Umweltbelastung ist um vieles höher, und das spielt eine wichtige Rolle. Erwin Hodel, Krattigen

Die Erde, das einzige Haus unserer Kinder, brennt an mehreren Ecken. SVP und Öllobby diskutieren mit der Feuerwehr über den Preis des Löschwassers. Sie sorgen sich ums Geld und meinen, das Löschen könnte etwas teurer werden als täglich 27 Rappen pro Familie. – Die anderen sorgen sich um Kinder und Grosskinder. Für sie ist es aller höchste Zeit zum Löschen. Ueli Hagnauer, Steffisburg

Beim CO₂-Gesetz geht es sicher nicht um die Umwelt. 0,038 Prozent CO₂ sind in der Luft. Davon sind nur 4 Prozent menschengemacht. Also 0,00152 Prozent. Von diesen 0,00152 Prozent stösst die Schweiz 0,11 Prozent aus. China zum Beispiel 6,6 Prozent. China baut weiterhin Hunderte Kohlekraftwerke, mit deren Strom die umweltfreundlichen Solarpanels gebaut werden. Wie verlogen ist das denn?! Dieses Gesetz ist bloss eine neue Steuer. Ausbaden tut das Ganze die Landbevölkerung, die leider nicht alle sieben Minuten ein Tram besteigen kann. Peter Ernst-Jost, Brienz

Gut 70 Prozent aller Häuser und Blockwohnungen werden mit Erdöl und Erdgas geheizt. Das kann man nicht von heute auf morgen mit dieser Klimahysterie ändern. Diese CO₂-Abgabe ist eine reine Strafsteuer für Mieter und kleine Einfamilienhausbesitzer. Nur mit Milliardeninvestitionen sind diese Wohnungen und Häuser «energieneutral» zu sanieren. Da müssten auch neuere und gut funktionierende Ölheizungen weggeworfen werden. Was wäre das für eine Vergeudung, nur weil der Erdölverbrauch den Grünen und Linken nicht in ihre Ideologie passt. Der Mieterverband wird leider nur von linken Ideologen geleitet, die natürlich die Ja-Parole beschlossen haben. Die Mieterinnen und Mieter und die «alten Leute» in ihren älteren Einfamilienhäusern sind diesen Ideologen natürlich egal. Frank Karli, Murgenthal

Das vorliegende CO₂-Gesetz ist unter den Gesichtspunkten Verteilungswirkung und Effizienz suboptimal. Ohne Lenkungsabgaben auf dem Grundbedarf und mit mehr Auslandkompensation könnten wir rasch ein besseres Gesetz machen. Alex Schneider, Küttigen

Zur Trinkwasser- und zur Pestizidinitiative

Ob die sogenannt extremen Agrarinitiativen angenommen oder abgelehnt werden, ändert nichts an der Tatsache dass die bodenbezogene Landwirtschaft langfristig nur überleben kann, wenn die Fruchtbarkeit der Böden erhalten bleibt. Eine gute Bodenfruchtbarkeit ist vergleichbar mit unserer Gesundheit. Wir werden wohl in 10 Jahren mit oder ohne Agrarinitiativen die gleichen Ziele erreichen, mit dem grossen Unterschied aber, dass die Bauern mit einer Annahme der Agrarinitiativen nun die Möglichkeit erhalten die landwirtschaftliche Ausrichtung pro aktiv anzugehen. Werden die Initiativen abgelehnt, was sich als wahrscheinlicher erweist, werden die Bauern die nächsten Jahre mit einer Flut von zusätzlichen Massnahmen zu immer noch mehr Aufzeichnungen, nebst der Buchhaltung, führen von Journalen, belegen von Bilanzen und noch mehr zusätzlichen Kontrollen beschäftigt sein. Das ergibt viele kostbare schlecht bezahlte Stunden, welche der Bauer im Büro sitzt, und das, um ein Heer von Kontrolleure und Beamte zu befriedigen. Wollen wir das wirklich? Andreas Buri, Biobauer, Wabern

Wenn die Schweizer Landwirtschaft sich verändern soll, sind die beiden Vorlagen der falsche Ansatz. Die von den Initianten angestrebten Massnahmen können erst umgesetzt werden, wenn auf der anderen Seite der Nahrungsmittelkette ein generelles Umdenken stattgefunden hat beim Konsumenten. Wir müssen endlich bereit sein, unseren Landwirten einen anständigen Preis für ihre vorzüglichen Produkte zu bezahlen. Vor ungefähr zwei Jahren hat mir der Besitzer einer Landmetzgerei gesagt, im Moment sei der Preis für Schlachtschweine genau gleich hoch wie vor zwanzig Jahren, als er die Metzgerei übernommen habe. Mit dem Milchpreis sieht es nicht besser aus. Die Befürworter dieser Initiativen, sollten sich mal ehrlich fragen, ob sie für denselben Lohn arbeiten möchten, welcher ihnen vor 20 Jahren bezahlt worden ist? Genau dieses Missverhältnis ist die Ursache, weshalb unsere Landwirte auf die Direktzahlungen angewiesen sind. Damit wird nämlich nicht die Landwirtschaft subventioniert, sondern das Essen der Initiativ-Befürworter, falls sie dieses nicht jenseits der Schweizergrenze einkaufen. Ueli Neuenschwander, Wynigen

Fehler gefunden?Jetzt melden.