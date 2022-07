Neue Eishalle in Langenthal – «Es sind die falschen Leute am Drücker» Die Stadionplanung lahmt, dem SC Langenthal gehen Zeit und Geld aus. In einer Gesprächsrunde sagen die treusten Fans, was sie bemängeln. Julian Perrenoud

Ernstes Thema in lockerer Runde mit Daniel Rüfenacht (von links), Erich Bühler und Thomas Schneeberger. Die Entwicklung beim SC Langenthal macht ihnen Sorgen. Fotos: Christian Pfander

Weil sich die finanzielle Situation zuspitzt und in den nächsten Jahren keine neue Eishalle im Gebiet Hard stehen werde, will sich der SC Langenthal nicht mehr länger an den Diskussionen rund um die Projektplanung beteiligen.