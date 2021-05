Interview zum Wetter – «Es sieht an Pfingsten ganz passabel aus – auf jeden Fall besser als heute» Regen, Wind, kaum Sonne: Die Schweiz leidet unter dem Aprilwetter im Mai. Wann wird es endlich Sommer? Wir haben bei Meteonews nachgefragt. Lisa Füllemann

Den Regenschirm kann man dieses Wochenende vielleicht zu Hause lassen: Eine Frau läuft durch die verregneten Strassen Zürichs (4. März 2019). Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Seit vergangener Woche herrscht in der Schweiz ein Wetterchaos. Zuerst schüttet es wie aus Eimern, dann scheint plötzlich die Sonne, bevor sich wieder ein kalter Wind und starke Regengüsse einschalten. Viele haben das wechselhafte Aprilwetter satt – vor allem im Hinblick auf das kommende Pfingstwochenende. Wie wird das Wetter an Pfingsten? Kann man bald wieder draussen grillieren? Und wann kommt der langersehnte Sommer? Wir haben bei Roger Perret, Meteorologe bei Meteonews, nachgefragt:

Lieber Herr Perret, wann wird es endlich Sommer? Es gibt leider keine Anzeichen, dass es in Richtung Frühsommer geht. Das Wetter ist weiterhin sehr wechselhaft, auch Anfang kommender Woche. Ein richtig stabiles Hoch sehe ich nicht, auch nicht bis Ende Monat. Wobei das natürlich unsicher ist, weil Vorhersagen für mehrere Wochen natürlich schwierig sind. Tendenziell sehen wir jedoch kein Hoch, das Stabilisierung bringt. Man muss also weiterhin bis Ende Monat und wahrscheinlich noch bis Juni mit diesem eher wechselhaften Wetter rechnen. Man kann nur hoffen, dass es dann doch noch einige Sommertage gibt. Aber das ist mehr die Hoffnung.

Sonne, Regen, Wind, Starkregen, dann wieder kurz Sonne, starke Regengüsse, Wind: Warum haben wir seit Tagen dieses Aprilwetter? In den letzten Jahren war es viel stabiler und wärmer. Wir hatten im Frühling viele Hochs über Mitteleuropa, stabile Hochdruckgebiete und lang anhaltende Schönwetterphasen, ja sogar sommerliche Phasen im Mai. Dieses Jahr ist jetzt wirklich alles anders. Das Hoch ist nicht über uns, das ist irgendwo im Atlantik oder über Osteuropa, und wir sind immer im Bereich von den Tiefs. Der Jetstream, das ist eine Starkwindbahn, die über die nördliche Breite zieht, war letztes Jahr immer nördlich von uns im warmen Bereich. Dieses Jahr ist es in Mitteleuropa unglücklich, dass der Jetstream ziemlich südlich und im kalten Bereich ist und wir das Tiefdruckgebiet mit wechselhaftem Wetter haben. Warum er jetzt im Vergleich zu den letzten Jahren so liegt, das weiss man natürlich nicht – das sind die Launen der Natur.

Ist so eine Wetterlage aussergewöhnlich für diese Jahreszeit? Die Wetterlage ist dieses Jahr also wirklich sehr aussergewöhnlich, vor allem für die 2000er-Jahre. Wenn man aber auf die 70er-, 80er-, 90er-Jahre zurückschaut, war solches Wetter im Frühling gang und gäbe. Heutzutage ist es eine Ausnahme, früher war das jedoch normal.

Müssen wir uns auch an Pfingsten auf Hudelwetter einstellen? Pfingsten selber ist nicht so schlecht. Es ist nicht hochstabil, und es wird auch ein bisschen wechselhaft. Vor allem im Norden wird es alles in allem jedoch auch sonnig. Es gibt nur einzelne Schauer, sonst bleibt es trocken. Im Süden sieht es eher schlechter aus, vor allem am Samstag, eventuell wird es auch am Montag nass. Grundsätzlich ist es im Süden nicht besser als im Norden, man muss also nicht in den Süden fahren. Zählt man die Sonnenstunden im Norden zusammen, kommt man über die drei Tage etwa auf 17–20 Stunden, im Süden eher auf 10–13 Stunden. Es sieht am Wochenende also ganz passabel aus – auf jeden Fall besser als heute.

Gibt es einen Lichtblick an Pfingsten? Kann man irgendwann den Grill anwerfen? Im Norden sind der Sonntag und eventuell der Montag die Lichtblicke. Auch am Samstag ist es zum Teil sonnig. Im Süden ist der Sonntag ebenfalls der beste Tag, ob es auch am Montag schön wird, muss man noch ein bisschen abwarten. Generell unterscheiden sich die drei Tage von den Sonnenstunden her jedoch nicht gross: Wir können mit etwa 4–7 Stunden Sonne am Tag rechnen. Die Temperaturen sind im Bereich zwischen 15 und 20 Grad auch ein bisschen höher als aktuell. Im Süden wird es am Sonntag sogar knapp über 20 Grad. Da es höchstens einzelne Regenspritzer gibt und es meistens trocken ist, ist es also grundsätzlich schon Grillwetter.

Fehler gefunden?Jetzt melden.