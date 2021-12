Foto-Adventskalender, Tag 11 – Es schneit Die Stadt Bern versinkt langsam unter einer Schneedecke und es ist wunderschön, dem zuzusehen. Damals wie heute. René Wüthrich

Grossstädtisches Flair in den Strassen Berns 1944. Alle Bilder: Eugen Thierstein, Burgerbibliothek Bern (N_Eugen_Thierstein_290_70); Bildredaktion: René Wüthrich

Es schneit in Bern. Mehr ist nicht. Alle kennen es, der Kopf gerät etwas durcheinander, das Herz hüpft, etwas Neues beginnt und doch auch wieder nicht, wenn es schneit. Eugen Thierstein nimmt die Kamera und geht in die Stadt. Es ist begeisternd wie er die Dinge dieser Stadt sieht. Der leichte Schneefall vom Himmel, alle Leute sind in Bewegung, die Nasen im weissen federleichten Gewirbel der Flocken, die das Gesicht kitzeln, sie sind in Eile. Nur die Arbeiter sind ruhig und schwer, sind am Arbeiten. Für sie hat der Schnee Gewicht. Dann wieder erscheint die Stadt wie ein Labyrinth, in dem wir ernst in schmalen, grauen Steinschluchten hausen, während von oben der Schnee verspielt herabfällt. Und Eugen Thierstein mit wachem Auge und wachem Wesen immer bei den Schneeflocken, den Arbeitern, sucht Vordergrund, Hintergrund und Grautöne, die in feinsten Abstufungen sein Bern sichtbar werden lassen.

Die Bilder stammen von verschiedenen Streifzügen des Fotografen in den 40er-Jahren.

Alles eilt, die Fassaden und Gestalten lösen sich auf im Schneegestöber. BBB N_Eugen_Thierstein_290_69

Vermutlich von Berns alter Bahnhofshalle hinaus in den Schneefall. BBB N_Eugen_Thierstein_290_64

Beim Warten vor dem wilden Mann. Im Roman die Fieberkurve mit Wachtmeister Studer, im Jahr 1935 von Friedrich Glauser geschrieben, kommt das Hotel zum wilden Mann vor. Es soll seinen Namen nicht ohne Grund gehabt haben, deutet Studer im Roman an. BBB N_Eugen_Thierstein_290_84

Voller Körpereinsatz: Tramschienen sollten möglichst schneefrei bleiben. BBB N_Eugen_Thierstein,_Rollfilm_22_(29)

Eine Arbeit im Freien. Das Auto wird nicht bremsen und der Schneematsch hochspritzen. BBB N_Eugen_Thierstein,_Rollfilm_22_(27)

Friedlicher Hirschengraben in dünnem Schneekleidchen. Ein Mann arbeitet an den Tramgeleisen. BBB N_Eugen_Thierstein_366A/67

Auf dem Waisenhausplatz ist ein ganze Equipe am Schnee schippen. BBB N_Eugen_Thierstein_290_74

Ganz gewöhnlicher Transport in der Stadt von 1943. Auch wegen des allgemeinen Brennstoffmangels. BBB N_Eugen_Thierstein_290_67

Geschneit hat es auch vor der Möbelhandlung Kiener. BBB N_Eugen_Thierstein_290_55

Auch bei der Weinstube zu den Eidgenossen sind Teams am Werk. BBB N_Eugen_Thierstein_290_56

Mit vereinten Kräften wird auf dem Waisenhausplatz viel Schnee verschoben. BBB N_Eugen_Thierstein_290_58

Hier behilft man sich sogar mit einem Lastwagens, um den Schnee loszuwerden. BBB N_Eugen_Thierstein_290_5

Auch beim Bahnhof und Burgerspital gilt, die Tramgeleise müssen schnee- und eisfrei bleiben, sonst geht nichts mehr. BBB N_Eugen_Thierstein_290_73

Am Grund der Häuserschluchten haust der Mensch. Was für ein unheimliches Haus an der Junkerngasse. BBB N_Eugen_Thierstein_366M_1

