Nun auch noch ein Buch – Es reicht jetzt, Herr Koch! Seit seiner Pensionierung befindet sich der frühere Gesundheitsbeamte auf einem Ego-Trip. Doch eine globale Pandemie ist keine One-Man-Show. Andreas Tobler

Er kann nicht abtreten: «Stärke in der Krise» wird Daniel Kochs Buch heissen. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Jetzt also das Buch, das die Lebensgeschichte des Gesundheitsbeamten Daniel Koch erzählen soll, den einige «Mister Corona» nannten. Ende August soll es so weit sein, dann kommt das Koch-Buch in den Handel.