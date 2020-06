Der Fall Mimi Jäger – Es reicht der blosse Rassismus-Verdacht Nach Diskriminierungsvorwürfen trennten sich Firmen von Influencerin Mimi Jäger – ohne diese seriös zu prüfen. Das zeigt, wie leicht sich Firmen unter Druck setzen lassen. Michèle Binswanger

Die frühere Freestyle-Skifahrerin Mimi Jäger

wurde in den sozialen Medien an den Pranger gestellt. Foto: Philippe Rossier

Sie hat genug. Nachdem Mirjam Jäger, genannt Mimi, in den sozialen Medien als Rassistin durch den Dreck gezogen wurde, will sie sich jetzt juristisch gegen ihre Hater wehren. Das sagte sie am Dienstag gegenüber TeleZüri. Damit dürfte sie gute Aussichten auf Erfolg haben, der wirtschaftliche Schaden aber bleibt.