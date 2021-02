Optimismus in Corona-Zeiten – Tennisclub Zollikofen will trotz Pandemie ausbauen Corona hat das Vereinsleben praktisch zum Stillstand gebracht. Und doch investiert der Tennisclub Zollikofen gerade jetzt in zwei neue Plätze. Cedric Fröhlich

Alex Roschi, 39, Präsident des TC Zollikofen. Foto: Beat Mathys

Eingerahmt von Äckern und einem kleinen Weiler, stehen die vier Sandcourts und das Clubhaus des TC Zollikofen da. Gleich an der Grenze zu Kirchlindach, wo die Agglo zum Land wird. «Der idyllische Tennisclub in der Nähe von Bern», so beschreibt sich der Verein selbst.

Alex Roschi ist nun seit fünf Jahren Präsident des Clubs und seiner rund 150 Mitglieder. Ein gross gewachsener Mann mit mächtigem Bart, Versicherungsvertreter bei der Mobiliar, 39 Jahre alt. «Plätze drei und vier», sagt er und deutet auf jene Courts, die sie ersetzen wollen. Auf der grünen Wiese nebenan machen derweil zwei Kühe die Hackordnung untereinander aus.