Höchhus in Steffisburg – Es muss nicht wieder ein Restaurant sein Das Restaurant Alegria ist geschlossen. Nun steht das Lokal im Höchhus erst einmal leer. Die Gemeinde sucht nach einer Lösung – auch Ideen ohne Gastrokonzept sind gefragt. Janine Zürcher

Das Höchhus in Steffisburg: Der Betrieb im Restaurant Alegria ist eingestellt. Foto: Patric Spahni

Seit dem 1. August sind die Türen des Restaurants Alegria im Höchhus in Steffisburg geschlossen. Ende Juni hatte das Gastronomen-Paar Capela Lopes und die Gemeinde Steffisburg, die mit dem Wirtepaar eine Aktiengesellschaft gegründet hatte und so am Restaurant beteiligt war, die Schliessung bekannt gegeben. Zu schwierig sei der Start in der Corona-Zeit gewesen, zu gering die Umsätze. Familie Capela Lopes zog schliesslich einen Schlussstrich.

«Seit der Gesamtsanierung im Jahr 2008 ist das Restaurant Alegria nun bereits der dritte Gastronomiebetrieb, der wieder schliessen muss», sagt Gemeindepräsident Jürg Marti (SVP). Er äussert Zweifel daran, dass in den Räumlichkeiten ein rentables Gastrolokal betrieben werden kann.

«Ein wiederholtes Mal haben wir Meinungen von Gastro-Experten aus der Region eingeholt», sagt Marti. «Sie alle beurteilen die betriebswirtschaftliche Lage als sehr anspruchsvoll.»

Längerer Prozess

Wichtig sei es nun, sagt Marti, dass man auch neuen Ideen eine Chance gebe. «Es muss nicht zwingend wieder ein Restaurant im Höchhus eröffnen», so der Gemeindepräsident. «Möglich wäre auch eine Kombination von verschiedenen Angeboten – beispielsweise, dass eine Kochschule die Räumlichkeiten gemeinsam mit einem Gastrobetrieb nutzt.»

Was konkret im Höchhus entstehen wird, ist offen. Ab Ende August, sobald die Räumlichkeiten leer sind, sollen möglichst viele Ideen für die Zukunft des Gebäudes zusammengetragen werden. Darunter auch Inputs aus der Bevölkerung, die bei Jürg Marti eingegangen sind, nachdem die Schliessung des Alegria kommuniziert wurde. «Anschliessend wird eine Auslegeordnung gemacht», so Marti. Der Prozess werde sich in den Herbst hineinziehen. In den nächsten Monaten sei noch kein ausgereiftes neues Konzept zu erwarten.

Die Gemeinde schmiedet nicht alleine Pläne. Auch die Stiftung Höchhus ist beteiligt. Ihr gehört die Liegenschaft. Die Gemeinde Steffisburg ist seit 2014 Nutzniesserin des Gebäudes, der Vertrag läuft noch bis am 30. Juni 2024. «Es ist wichtig, dass wir diese Tatsache in unsere Überlegungen einfliessen lassen und bereits jetzt die Weichen für die Zeit nach 2024 stellen», so Marti. Dazu gehöre der Austausch mit dem Stiftungsrat. Das Ziel: «Eine nachhaltige und möglichst attraktive Nutzung, die den Unterhalt des historischen Gebäudes langfristig sichern kann.»

