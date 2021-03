Seltsames im Thuner Stadtrat – Es kostete weniger, aber es braucht mehr Geld Das Stadtparlament muss für eine Ausstellung mehr Geld bewilligen, obwohl sie weniger kostete. Klingt verwirrend? Eine Erklärung mit einem Augenzwinkern. Michael Gurtner

«Wer die Zahl hat, hat die Qual», habe ich einst in einer Glosse in dieser Zeitung geschrieben – und mich als bekennenden Buchstabenbefürworter geoutet, der es mit Zahlen und artverwandten Bereichen nicht so hat. Nur ein Beispiel: Wie war das noch gleich mit brutto und netto? Öööhm…

Es ist in diesem Zusammenhang zu sehen, dass ich mir beim Durchlesen der Unterlagen für die Stadtratssitzung vom 18. März ein Schmunzeln nicht verkneifen konnte. Da ist nämlich ein Traktandum zu finden, das «Thun-Panorama – Nachkredit von 67’620.17 Franken für die Erstinstallation der neuen Ausstellung» heisst. So weit, so unverdächtig. Was folgt, ist relativ kompliziert, läuft aber auf das Folgende hinaus: Im Juni 2012 genehmigte das Stadtparlament einen Kredit für die Erweiterung des Thun-Panoramas – sowie für die Erstinstallation der neuen Ausstellung im Erdgeschoss. Für Letztere waren 356’000 Franken veranschlagt. Bloss war die damalige Stadtratsbotschaft nicht ganz korrekt. Bei der Erstinstallation der Ausstellung stimmte das Parlament nicht einem Brutto-, sondern einem Nettokredit zu. Irrtümlich nicht eingerechnet war der bereits gesprochene Kantonsbeitrag von 97’000 Franken.