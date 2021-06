Interlaken Classics – Es konzertierten ein Meister und eine Meisterin Wenn ein Anlass als Meisterkonzert angekündigt wird, sind die Erwartungen gross. Trotz nicht idealer Umstände wurden sie von Zakhar Bron und Irina Vinogradova erfüllt. Orith Tempelman

Der Violinist Zakhar Bron und seine langjährige Partnerin Irina Vinogradova, Klavier, am Sonntagabend im Grand Hotel Victoria-Jungfrau. Foto: Orith Tempelman



Jedem Kenner, jeder Liebhaberin von Geigenmusik ist der Name Zakhar Bron geläufig. Heutzutage gilt der im westlichen Kasachstan geborene Geigenvirtuose als Violinpädagoge par excellence. In dieser Eigenschaft trägt der als «Ambassador» von Interlaken ernannte Bron dazu bei, mit seiner 2013 gegründeten Zakhar-Bron-Akademie den Namen Interlaken in die ganze Welt zu tragen.

Spätestens seit ihrem gemeinsamen Rezital vor zwölf Jahren in der Kirche Unterseen ist das Duo Zakhar Bron, Violine, und Irina Vinogradova, Piano, aus der Bödeli-Musikwelt nicht mehr wegzudenken. Nun traten die beiden im Rahmen der Interlaken Classics am Sonntagabend im Grand Hotel Victoria-Jungfrau auf.