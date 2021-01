Neuer CDU-Chef – Es kommt zur Stichwahl zwischen Merz und Laschet Auf einem digitalen Parteitag wählen 1001 Delegierte ihren neuen Vorsitzenden. Norbert Röttgen ist aus dem Rennen. Nikolas Lütjens UPDATE FOLGT

Wer wird CDU-Chef? Friedrich Merz (links) oder Armin Laschet. Keystone

Die Entscheidung über den künftigen CDU-Vorsitzenden fällt in einer Stichwahl zwischen Armin Laschet und Friedrich Merz. Beim digitalen CDU-Parteitag am Samstag in Berlin kam der frühere Unionsfraktionschef Merz im ersten Wahlgang auf 385 Stimmen, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet auf 380 Stimmen. Aus dem Rennen ist dagegen der dritte Vorsitzkandidat Norbert Röttgen, für den 224 der Delegierten stimmten.