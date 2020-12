Wahlen in Affoltern – Es kommt zur Kampfwahl ums Präsidium Am 20. Dezember wird es spannend: Der parteilose Beat Leu und Roland Ryser von der SVP streiten sich ums Gemeindepräsidium. Susanne Graf

Am Informationsanlass zur Verkleinerung des Gemeinderats wusste man noch nicht, dass die beiden stehenden Mitglieder für das Amt des Präsidenten kandidieren würden: Beat Leu (links) und Roland Ryser. Foto: Raphael Moser

Es gab schon Zeiten, da befürchtete man in Affoltern, gar keinen Kandidaten für das Gemeindepräsidium zu finden. Vor vier Jahren etwa. Eine Flugblattaktion machte damals auf den freien Sitz aufmerksam. Beat Leu, der erst gut vier Jahre vorher nach Affoltern gezogen war, liess sich ansprechen und stellte sich zur Wahl. Es kam dann an der Gemeindeversammlung trotzdem zu einer Kampfwahl, weil der bisherige Gemeinderat Marius Zollet entgegen seiner ursprünglichen Absicht doch auch antrat. Zollet wurde gewählt, jetzt hört er auf.

Zwei Gemeinderäte im Duell

Inzwischen kennt man den im Versicherungswesen und der Unternehmensberatung tätigen Beat Leu in der Gemeinde. Denn er sitzt seit vier Jahren im Gemeinderat. Nun nimmt er einen neuen Anlauf und kandidiert wieder für das Präsidium. Aber auch diesmal ist der 63-Jährige nicht allein, jetzt macht ihm Roland Ryser das Amt streitig. Der zehn Jahre jüngere Landwirt gehört zur SVP, ist Verwaltungsrat der Emmentaler Schaukäserei und wurde etwa als OK-Präsident des Bernisch-Kantonalen Schwingfestes 2017 über die Region hinaus bekannt. Seit zwei Jahren arbeitet er im Gemeinderat mit.

Sieben Namen für vier Sitze

Am 20. Dezember wird es also spannend in Affoltern. Erstmals finden die Wahlen wegen Corona an der Urne statt. Auch die Sitze im Gemeinderat sind diesmal begehrt. Vier Mandate sind zu besetzen, sieben Kandidatinnen und Kandidaten wurden bis zur Eingabefrist gemeldet. Nebst Beat Leu und Roland Ryser sind es die bisherigen Mitglieder Maria Hirsbrunner (SVP) und Fritz Weyermann (parteilos). Neu treten an: Thomas Hirschi (parteilos), Ulrich Kipfer (SP) und Beat Neuenschwander (Freie Wähler).