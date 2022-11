Wahlen in Meiringen – Es kommt zum zweiten Wahlgang Noch ist nicht klar, wer Gemeindepräsident von Meiringen wird. Die bisherigen Gemeinderäte der SVP und FDP wurden wiedergewählt. Neu im Rat sind Jacqueline Michel (SP, parteilos) und Beat Kohler (Grüne). UPDATE FOLGT

Keiner erzielte im ersten Wahlgang das absolute Mehr (v.l.): Daniel Studer (SP), Ernst Kehrli (FDP) und Werner von Bergen (SVP). Fotos: Bruno Petroni

Die Entscheidung ums Gemeindepräsidium von Meiringen wird vertagt: Keiner der drei Kandidaten erreichte das absolute Mehr. SP-Mann und bisheriger Gemeinderat Daniel Studer erreichte 708 Stimmen. Werner von Bergen (SVP) folgte ihm mit 494 Stimmen und Ernst Kehrli (FDP) vereinte 373 Stimmen.

Kohler und Michel

In den Gemeinderat Meiringen wurden die bisherigen Christian Jossi, Thomas Dummermuth (beide SVP), Anton Hayoz, Andreas Winterberger (beide FDP) sowie neu Grossrat Beat Kohler (Grüne) und Jacqueline Michel (SP, parteilos) gewählt. Somit ändert sich an der Sitzverteilung nichts. An der Urne nahmen die Meiringerinnen und Meiringer auch die «dringend notwendige Werkleitungssanierung und Strasseninstandstellung der Hauptstrasse 1 bis 53a» an, schreibt die Gemeinde.

pd/ngg

