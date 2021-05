Gemeindewahlen in Thunstetten – Es kommen bereits die ersten Kampfansagen Die einen wollen ihren Erfolg bestätigen, die anderen einen Abstand verkleinern oder gar einen Sitz zurückerobern. Die Parteien positionieren sich früh. Sebastian Weber

Wahljahr in Thunstetten: 2017 war die FDP die grosse Gewinnerin gewesen. Welche Partei ist es diesmal? Foto: Raphael Moser

«Wir sind früh dran.» SP-Präsident Martin Sigrist bringt es am Telefon auf den Punkt. Vor vier Jahren zum gleichen Zeitpunkt war seine Partei jedenfalls noch nicht so weit, ihre vollständige Liste für den Gemeinderat zu präsentieren. Diesmal aber schon.

Die Sozialdemokraten schicken zu den Gemeindewahlen in Thunstetten-Bützberg vom 26. September nicht nur ihre bisherigen Mitglieder Hans-Peter Vetsch und Stephan Häring ins Rennen, die beide kumuliert werden. Sie haben sich auch Verstärkung an Bord geholt, in Person von Elisabeth Rickli (parteilos, kumuliert) und Florentin Adolf (Grüne Oberaargau).