Corona-Testanlass in Gerzensee – «Es könnte noch etwas lustiger sein» Friedlich, aber etwas stimmungsarm. Gerzensee macht vor, wie man derzeit Feste feiert. Johannes Reichen

Bevor die Familie das Gelände betreten kann, müssen die Eltern einen Corona-Test machen. Foto: Raphael Moser

Ein Fest? Alex Braun hörte nicht richtig, als ihm sein Bruder Stefan vom Anlass in Gerzensee erzählte. «Das kann doch nicht sein», dachte er. Er glaubte es dann doch und fuhr nach Gerzensee. Und so sitzen die Brüder aus der Region am Mittwochabend zusammen im Festzelt vor einem Bier. Und vor der Leinwand, auf der das EM-Spiel Türkei - Wales übertragen wird. Zur Nachtessenzeit füllt sich das Zelt langsam.

«Es fägt, mal wieder unter Leuten zu sein», sagt Alex Braun. Er finde es toll, dass jemand den Mut habe, ein solches Fest unter erschwerten Bedingungen zu organisieren. Es ist der FC Gerzensee, der während der ganzen Woche sein 25-jähriges Bestehen feiert. Das Jubiläumsfest ist zugleich der erste Corona-Test-Anlass im Kanton Bern. Die Gesundheitsdirektion will erfahren, unter welchen Bedingungen grössere Anlässe durchgeführt werden können.