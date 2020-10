Ein Oberländer in Basel – «Es klang sexy und nach weiter Welt» Robert Straubhaar blickt auf eine spezielle Karriere zurück: Vom Schiffsjungen auf dem Rhein zum Eigner der weltweit bedeutendsten Reederei für Flusskreuzfahrten. Peter Wenger

Robert Straubhaar, CEO und Chairman der Flusskreuzfahrt-Reederei United Rivers, in seinem Headoffice in Basel. Foto: Peter Wenger

Eigentlich würde man – wie es sich bei Basler Unternehmen mit weltweiten Verbindungen gehört – eine «Teppichetage» erwarten. Dies erst recht bei einer Reederei. Nicht so bei der United Rivers. Sie präsentiert sich unauffällig, bescheiden in einem Geschäftshaus beim Bahnhof Basel SBB. Keine riesigen Bildschirme, wo online Schiffe und wellenschlagende Meldungen zu verfolgen wären. Hier arbeitet Robert Straubhaar, CEO der weltweit bedeutendsten Flusskreuzfahrt-Reederei.

«Eigentlich begann es mit einem Tiefschlag: Mein Wunsch, Forstwart zu werden, ging nicht in Erfüllung», beginnt Robert Straubhaar zu erzählen. «Keine freie Lehrstelle, was nun? Als Vierzehnjähriger erlebte ich eine erste Enttäuschung.» Aber der Berufsberater in Interlaken hatte eine Idee fernab von der idyllischen Landschaft am Brienzersee: Rheinschiffer.