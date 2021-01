Meinung zu Europa und den USA – Es kann nur besser werden Die Europäer sind erleichtert über das Ende der Ära von Donald Trump und setzen grosse Hoffnungen in einen Neuanfang mit Joe Biden. Wichtigstes Projekt wäre eine gemeinsame Strategie gegenüber China. Meinung Stephan Israel

Im Nato-Hauptquartier freut man sich auf das Ende der Trump-Ära: Joe Biden, hier noch in seiner früheren Rolle als Vizepräsident unter Barack Obama, bei einem Besuch im Brüsseler Hauptquartier der Militärallianz. Foto: Jock Fistick (Getty Images)

Ja, es kann nur besser werden. Aber es wird nicht mehr so sein wie vorher. Die grosse Mehrheit der Europäerinnen und Europäer ist erleichtert, dass US-Präsident Donald Trump diesen Mittwoch das Weisse Haus endlich verlässt und Joe Biden das wohl mächtigste Amt der Welt übernimmt. Umfragen zeichnen da ein klares Bild. Sie sagen aber auch, dass in den Jahren der Trump-Ära viel Vertrauen in das transatlantische Verhältnis verloren gegangen ist und das Bild der USA massiv gelitten hat.

Immerhin, der neue Ton wird sofort spürbar sein. Man kennt und schätzt sich auf beiden Seiten des Atlantiks. Joe Biden ist ein alter Vertrauter in den europäischen Hauptstädten, bei der EU in Brüssel und bei den Verbündeten der Nato. Was für ein Kontrast zu Trump, der die EU mit ihren Exportüberschüssen als Feind definierte und aus der Nato austreten wollte. Die Amerikaner und die Europäer werden nicht mehr wie die letzten Jahre übereinander, sondern wieder viel mehr miteinander reden.

Streitpunkt Nordstream

Joe Biden ist ein überzeugter Multilateralist, steht für eine Weltordnung, die auf gemeinsam fixierten Regeln basiert. Die USA werden rasch ins Pariser Klimaabkommen oder in die Weltgesundheitsorganisation WHO zurückkehren. Klar, es wird auch in Zukunft Meinungsverschiedenheiten geben, etwa zu Nordstream 2, der Pipeline, die russisches Gas nach Europa liefern soll und den Kontinent noch abhängiger von den Energielieferungen aus Moskau machen würde. Oder bei der einseitigen Lastenteilung in der Nato.

Es ist schon viel gewonnen, wenn Partner anständig über Differenzen reden können. Das heisst nicht, dass es eine Rückkehr zur guten alten Zeit geben wird. Das historische Vertrauen der Europäer in die USA ist nachhaltig angeschlagen, das giftige Erbe der Trump-Ära verschwindet nicht einfach so. Eine Mehrheit der Europäer schaut heute eher pessimistisch auf das politische System der USA, das einen Donald Trump möglich gemacht hat und in vier Jahren vielleicht wieder hervorbringen könnte.

China nutzt Vakuum

Auch die Welt rundherum hat sich in den letzten vier Jahren verändert. Die Machtverhältnisse haben sich deutlich verschoben. Die Europäerinnen und Europäer haben an Selbstbewusstsein gewonnen. Schliesslich waren sie die letzten Jahre mehr als je zuvor auf sich selbst gestellt. Gleichzeitig hat China das Vakuum ausgenutzt, das Amerika unter Trump zugelassen hat. Eine Mehrheit in Europa ist überzeugt, dass China in zehn Jahren die USA als grösste Supermacht überholt haben könnte. Das ist angesichts des zunehmend aggressiven und autoritären Charakters des Regimes in Peking eine beunruhigende Perspektive.

Die EU sieht China inzwischen zwar auch als «systemischen Rivalen». Wie das unterschriftsreife Investitionsabkommen zeigt, haben aber kurzfristige wirtschaftliche Interessen Vorrang vor Klartext etwa zur katastrophalen Lage der Uiguren oder zur Repression in Hongkong. Klar, Trump hat bisher mit seinen Alleingängen eine gemeinsame Strategie unmöglich gemacht. Diese Entschuldigung gilt jetzt nicht mehr. Die Europäer müssten jetzt rasch auf Joe Biden zugehen und zu einer gemeinsamen Front Hand bieten. Liberale Demokratien und Rechtsstaat sind weltweit in Bedrängnis. Eine Allianz der Demokratien ist nötiger denn je.