Illustration: Kornel Stadler

Am Montag machen wir einen grossen Schritt in Richtung Normalität. Der Impferfolg lässt auf ein baldiges Ende der Pandemie hoffen. Es wird Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen und festzustellen, was wir gelernt haben – und vor allem, was wir das nächste Mal besser machen können.

Denn Covid-19 wird nicht die letzte Pandemie sein. Es gilt, sich für möglicherweise noch ansteckendere oder tödlichere Viren zu wappnen. Dazu müssen wir die Massnahmen der vergangenen 15 Monate überprüfen.

Die Gesundheitsökonomen Konstantin Beck und Werner Widmer von der Universität Luzern legen dazu einen provokativen Beitrag vor. Sie haben ihr Buch «Corona in der Schweiz» aufdatiert und zu einer Bilanz der Pandemiepolitik ausgebaut.