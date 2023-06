Was ist heute männlich?

Herr Egli, Herr Rodelli, Sie stehen gemeinsam in einem Stück auf der Bühne, das den Titel trägt: «L’Homme n’existe pas». Aber es gibt sie doch, die Männer?

Noah Egli: Ja, klar. Wir spielen im Stück mit Stereotypen und Klischees, die das Mannsein betreffen. Es geht um eine Selbstbefragung: Was heisst es, mit Bildern aufzuwachsen, wie man Mann sein soll? Was bedeutet es, Mann oder Mensch zu sein? Auf Französisch heisst l’homme ja auch der Mensch. Der Stücktitel steht also für das Hinterfragen des Themas.