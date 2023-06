Liedermacher-Wochenende Schloss Holligen – «Es ist weiterhin wichtig, sich kritisch über unser Land zu äussern» Worüber singt heute eine Liedermacherin, ein Liedermacher? Welche Themen sind längst passé? Sechs Musiker geben Antwort: Von Tinu Heiniger bis Trummer. Martin Burkhalter

Das Folkfestival Lenzburg war das erste und einflussreichste Folkfestival der Schweiz: Hier eine Aufnahme vom Juli 1976 auf Schloss Lenzburg. Foto: Keystone/Reto Sinniger

Auf Schloss Holligen treffen sich am kommenden Wochenende ein halbes Dutzend Liedermacherinnen und Liedermacher zum musikalischen Happening. Der Anlass will an das Folkfestival Lenzburg erinnern, das in den Jahren 1972 bis 1980 jeweils am letzten Juniwochenende auf Schloss Lenzburg im Kanton Aargau stattfand. Es war das erste und einflussreichste Folkfestival der Schweiz und eine Art Vorläufer des Gurtenfestivals, das dann 1977 zum ersten Mal durchgeführt wurde.