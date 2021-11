Oberländer Sozialpreis – «Es ist toll, zu sehen, wenn Mitarbeitende aufblühen» Der Thuner Sozial-Stern wurde der Fritschi AG Swiss Bindings aus Reichenbach übergeben. Alle müssten wissen, dass sie zum Team gehören, sagte Produktionsleiter Roger Liechti. Christina Burghagen

Verleihung des Sozial-Sterns im Thuner Rathaus: Die Firma Fritschi Bindings aus Reichenbach wurde ausgezeichnet – (v.l.) Stefan Burki, Cédric Bieri, Roland Thürler, Nicole de Weck und Roger Liechti. Foto: Patric Spahni

Zarte Handpan-Klänge des Musikers René Kasparek leiteten am Dienstagabend die feierliche Verleihung des 24. Thuner Sozial-Sterns an die Fritschi AG Swiss Bindings aus Reichenbach ein. Der vollbesetzte Stadtratsaal des Rathauses zeugte davon, dass der Preis beileibe kein Stilles-Kämmerlein-Event darstellt. Stadtpräsident und Jury-Mitglied Raphael Lanz lobte in seiner Begrüssungsrede das beeindruckende Engagement aller nominierten Unternehmen, die sich aus Überzeugung einsetzen würden.

Der Stadtratssaal im Rathaus Thun war gut gefüllt. Foto: Patric Spahni

Ein Qualitätsmerkmal

Lanz sprach sich dafür aus, dass die Haltung eines Betriebs zu Mitarbeitenden mit psychischer Beeinträchtigung ein Qualitätsmerkmal darstelle, auf das nicht zuletzt immer mehr Kundinnen und Kunden achten würden. Es wäre begrüssenswert, so Lanz, mit dem Thuner Sozial-Stern Firmen zu loben, anstatt finanzielle Anreize zu schaffen, einen beeinträchtigten Mitarbeiter zu beschäftigen.