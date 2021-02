Wie kann es sein, dass die Schweizer Frauen und Männer zum Beispiel in Abfahrten regelmässig Tempo einbüssen und nur selten schnellere Ski an den Füssen haben als die Konkurrenten?

Schauen Sie, wir sind zurzeit in Oberstdorf für die Vorbereitungen der WM (das Interview fand vergangene Woche statt; Anm. der Red.). Gerade heute haben wir wieder Skitests durchgeführt, dabei entsprachen die Unterschiede in den Abfahrten maximal 0,6 Sekunden. Wenn wir heute über das Material reden, dann sind das minime Unterschiede, die man am Fernsehbildschirm unmöglich sehen kann. Ich finde es sehr gewagt, wenn sich Kommentatoren und auch Zuschauer aufgrund dieser Bilder ein Urteil über das Material bilden. Es ist aber eine Tatsache, dass wir nicht in jedem Rennen absolut top waren.