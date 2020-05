Andreas Zeller, rechtzeitig auf Pfingsten hin hat der Bundesrat das Corona-Regime gelockert und Gottesdienste mit Publikum wieder erlaubt. Sind Sie erleichtert?

Sicher, ich bin sehr glücklich – um nicht zu sagen begeistert, denn ohne die Gottesdienste fehlt etwas Zentrales. Das zeigte sich schmerzlich an den hohen Feiertagen, an Karfreitag, an Ostern oder an Auffahrt. Mich hat der Lockdown auch ganz persönlich getroffen. Ich hatte eine ganze Reihe von Abschiedsbesuchen quer durch das Kirchengebiet geplant, die ich nicht wahrnehmen konnte.