Grundsolide, unspektakulär, ja für uns Journalistinnen und Journalisten manchmal fast ein wenig langweilig war die Finanzpolitik der Stadt Thun in den letzten Jahren. Das zahlt sich nun in der Krise aus. Thun steht – gerade auch im Vergleich mit den anderen grösseren Städten im Kanton – relativ gut da, verfügt etwa noch immer über ein Nettovermögen.

«Ein Grossteil der Investitionen ist so oder so unausweichlich.»

Trotzdem ist die Frage erlaubt: Müssten angesichts der grossen Unsicherheit und des happigen Budgetdefizits von 15,7 Millionen Franken nicht die Ausgaben drastisch zurückgefahren und die sehr hohen Investitionen aufgeschoben werden? Die Antwort ist ein klares Nein. Denn erstens kann die Stadt einen grossen Teil der Ausgaben gar nicht beeinflussen und muss ihre Aufgaben auch künftig erfüllen können. Dies – zweitens – in einer Art und Weise, dass Thun für Einwohnerinnen und Einwohner lebenswert und für Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger interessant bleibt. Und drittens ist es gerade in der Krise richtig und wichtig, dass die Stadt voranschreitet und der hiesigen Wirtschaft dringend benötigte Impulse gibt. Ein Grossteil der – in früheren Jahren viel zu lange hinausgeschobenen – Investitionen und Ausgaben für den baulichen Unterhalt ist so oder so unausweichlich. Etwa, was die Schulanlagen betrifft.