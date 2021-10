Psychologin über die Klimakrise – «Es ist notwendig, auf positive Geschichten umzuschwenken»

Zur Person Infos einblenden

Daniella Nosetti-Bürgi arbeitet als Psychotherapeutin in einer Gemeinschaftspraxis in der Nähe von Luzern. Die 65-Jährige engagiert sich ehrenamtlich als Psychologist for Future. Diese Gruppierung bietet Klimaaktivistinnen und -aktivisten einerseits psychologische Unterstützung an. Andererseits widmet sie sich in Vorträgen und Workshops den zwei Fragen: Welche psychologischen Mechanismen sind dafür verantwortlich, dass zu wenig gegen den allseits bekannten Klimawandel getan wird? Und wie könnte man dies ändern? Sie ist Teil der deutschen Gruppe der Psychologists and Psychotherapists for Future, die vor zweieinhalb Jahren gegründet wurde. Die Gruppierung in der Schweiz ist mit verschiedenen Bewegungen vernetzt, etwa mit der Klimajugend.

Gemeinsam mit ihrem Mann reist Nosetti-Bürgi mit dem Zug jeden Freitag nach Bern, um ihre zwei Grosskinder zu betreuen. (sog)