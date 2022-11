Die Thuner wollen wieder häufiger jubeln. So wie hier Rückkehrer Daniel Dos Santos (l.), der in seinem ersten Saisonspiel direkt ein Tor erzielte. Foto: Patric Spahni

Die Vorrunde in der Challenge League geht diesen Samstag zu Ende. Der FC Thun wird mit einer Platzierung irgendwo im Mittelfeld in die lange Winterpause – die WM in Katar lässt grüssen – gehen. 17 Partien, fünf Siege, sechs Unentschieden, sechs Niederlagen und damit 21 Punkte stehen auf dem Thuner Konto. Nur zweimal erzielten sie mehr als zwei Tore in einer Partie: zuletzt beim Hattrick von Valmir Matoshi in Bellinzona und Mitte August beim 4:2 im Ländle beim FC Vaduz. Im Schnitt erzielen die Akteure von Trainer Mauro Lustrinelli 1,6 Tore pro Partie.