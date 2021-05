Singuläres Ereignis – oder Vorbote weiterer Gewalt? Anhänger Donald Trumps stürmen das Capitol, um die Bestätigung der Präsidentschaftswahl zu stoppen. Foto: John Minchillo (AP Photo)

Es endet mit Fragen wie diesen: Muss man als USA-Korrespondent darüber schreiben, was sich gerade in Arizona abspielt? Über den ebenso lächerlichen wie verstörenden Versuch von Donald Trumps Verbündeten, dort nochmals die Stimmen der Präsidentschaftswahl auszuzählen? Muss man sich überhaupt noch so sehr mit Trump beschäftigen?

Trump ist weg, fast ein halbes Jahr schon, und viele Amerikanerinnen und Amerikaner sind darüber immer noch spürbar erleichtert. Es gibt jetzt wieder mehr Platz für anderes, für Leichteres, nicht nur wegen der vielen Impfungen.