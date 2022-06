Kaspar Zehnder, die letzten Konzerte als Chefdirigent beim Sinfonieorchester Biel-Solothurn stehen Ihnen bevor. Wie fühlen Sie sich?

Ich bin nicht traurig, dass ich gehe. Es war eine gute Zeit, aber 10 Jahre sind für eine Institution in der Grösse von Theater Orchester Biel-Solothurn genug. Irgendwann hat man in einer Position wie der meinen gesagt, was man sagen möchte. Dann ist es Zeit, weiterzuziehen.