Steffisburger Reinigungsfirma – «Es ist klar ein Bedürfnis» Die Firma Putzmunter & Co. bietet seit fünf Jahren Hilfe in Haus und Garten. Für ältere Leute und Berufstätige. Das Bedürfnis wächst.

Professionelle Reinigungskräfte sind gefragt. Foto: Thomas Hagnauer

Der Arbeitsberg in Haushalt und Garten begann der alleinerziehenden Designunternehmerin Petra Grünig über den Kopf zu wachsen. Die Suche nach einer Hilfe erwies sich als schwierig. Sie wollte nicht einfach eine ihr fremde Person zugewiesen bekommen. Es sollte jemand Vertrauenswürdiges, Zuverlässiges mit einer gewissen Lebenserfahrung sein. Schliesslich fand sie eine «Perle», die ihr zur Hand ging und mit der sie mehr als zufrieden war.

«Ich dachte mir, dass wohl auch andere eine solche ‹Perle› brauchen könnten», sagt Petra Grünig. So gründete sie 2016 die Firma Putzmunter & Co., die heute ihren Sitz in Steffisburg hat und sich rasch zu ihrem zweiten beruflichen Standbein entwickelte.

«Es ist ein klares und wachsendes Bedürfnis – nicht nur von älteren Menschen, sondern auch von Berufstätigen», zieht Petra Grünig in einer Medienmitteilung zum fünfjährigen Firmenjubiläum Bilanz. Aus den anfangs zwei Teilzeitmitarbeitern sind inzwischen deren sechs geworden. Sie werden gemäss der Mitteilung «nach hauswirtschaftlichem Standard gründlich angelernt und je nach Bedarf weitergebildet». Die Kundschaft rekrutiert sich vom Oberland bis Bern.

Mehr als nur Putzdienst

Einsätze werden gemäss eigenen Angaben zu 75 Prozent in Privathaushalten geleistet; die Mehrzahl bei älteren Leuten. Der Grund: Sie wollen so lange als möglich in ihren eigenen vier Wänden bleiben. Der Putzdienst ist Krankenkassen-anerkannt.

Die restlichen Einsätze sind in Firmen, Airbnb- Ferienwohnungen und Ferienhäusern. Aktuell umfasst das Angebot nebst den Alltagsarbeiten in Haus und Garten auch das Catering für Feste ausrichten, Fahrten zum Arzt, Shopping oder Einkauf. Die Kunden können ihre gewünschte Dienstleistung stundenweise oder im Abo buchen – auch online.

pd/maz

