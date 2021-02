Leserreaktionen – «Es ist kein Sprachproblem, es ist ein gesellschaftliches!» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zu der Verwendung von männlichen und weiblichen Formen in der Alltagssprache.

«Es ist nicht die Sprache, es ist die Bildung, die einen Unterschied macht», schreibt ein Leser. Foto: KEYSTONE

Zu «Jetzt will die Mehrheit der Schweizer die Impfung»

Mit 22‘179 Impfungen im Januar ist der Kanton Bern Schlusslicht in der nationalen Statistik. Das ist als hätte jeder der 832 Hausärzte im Kanton nur zwei Patienten pro Tag geimpft. Im Herbst hat unsere Praxis 389 Grippeimpfungen durchgeführt. Wir wären also durchaus in der Lage, deutlich mehr Patienten zu impfen. Die Patienten aus Spiez müssen zurzeit bis nach Langnau oder Burgdorf fahren, um sich impfen zu lassen. Viele können oder wollen sich nicht in den Impfzentren impfen lassen. Auf unserer Warteliste sind 250 Personen eingetragen. Sollten die nächsten Impfstofflieferungen kommen, so hoffe ich, dass sich der Kanton auf die bestehenden Strukturen besinnt und die Grundversorger mit berücksichtigt. Wir stehen bereit. Dr. med. Thomas Schwab, Spiez

Zu «Die Linienbusse sind zuerst an der Reihe»

Eine fragwürdige Massnahme wird im Sommer 2021 auf den Hauptverkehrsachsen im Raum Bern Nord auf die Verkehrsteilnehmer zukommen. Als häufiger Benutzer der Bernstrasse durch das Dorf Zollikofen muss ich immer wieder feststellen, dass auch der öffenliche Verkehr, für welchen diese teuren, nutzlosen Massnahmen jetzt eingeführt werden sollen, mitverantwortlich ist, dass es auf diesen Srassenabschnitten schon bei geringem Mehrverkehr überhaupt zu stauen beginnt. Mit mehreren Buslinien, die das Nadelöhr Bahnhof Zollikofen kreuzen und längere Rotphasen auf den Kreiseln McDonald’s und Kirchlindachstrasse auslösen können, kann ein flüssiger Verkehrsablauf nie zustandekommen. Deshalb habe ich folgenden Vorschlag: Notbremse ziehen und die finanziellen Mittel in eine vernünftige Planung einer Umfahrungsstrasse einsetzen. Ruedi Dellenbach, Zollikofen

Zu «Wie Sprache entscheidet, wer dazugehört»

Die Verwendung der maskulinen Form für männliche und weibliche Personen wird offenbar als generisches Maskulinum bezeichnet und es soll die Eigenheit der deutschen Sprache sein. Das stimmt natürlich nicht, in den slawischen Sprachen ist es auch so. Rein sprachlich betrachtet ist es doch so, dass eine kürzere Form viel prägnanter ist. Insofern wird auch in den slawischen Sprachen oft nur die männliche Form genutzt. Ich begreife jedoch, dass es Frauen diskriminierend finden, zum Beispiel als Informatiker bezeichnet zu werden. Was also tun, um prägnant zu bleiben und doch niemanden zu diskriminieren? Wie wäre es die Sprache soweit zu erweitern, dass eine geschlechtsneutrale Form für männliche und weibliche Personen möglich wäre, also ein Neutrum? In dem Sinne müsste man einen künstlichen Nomen-Suffix generieren, dessen Genus für beide Geschlechter gilt. Online kommentiert Libor F. Stoupa

Ich verfolge die Debatten in der Geschlechterforschung schon seit den 70er Jahren. Sie setzen immer wieder bei der Sprache (in Wort und Schrift) an, kommen aber nicht weiter. Der Lockdown bewirkte nicht weniger als einen Rückfall in traditionelle Rollenmuster. Offenbar haben wir über Gleichberechtigung immer nur geredet, während sich strukturell nicht viel verändert hat. Es ist nicht die Sprache, es ist die Bildung, die einen Unterschied macht. Und da sparen wir seit über 20 Jahren ohne Ende. Sprache entwickelt sich im Laufe ihrer Verwendung. Also enthält sie auch Ablagerungen früherer Gesellschaften. Doch die haben sich nur gehalten, weil sie inhaltlich angepasst wurden. Sprache muss ökonomisch sein, weil die Kapazität von Gehirn und Gedächtnis beschränkt ist. Viel Wichtiger als die Sprache zu revidieren sind gesellschaftliche Veränderungen, mehr echte Gleichheit, Gleichberechtigung und Gleichbehandlung. Dann fühlt sich auch die Informatikerin angesprochen, wenn ein Informatiker (das ist eine Berufsbezeichnung) gesucht wird. Es ist kein Sprachproblem, es ist ein gesellschaftliches! Online kommentiert Armin Biermann