Markus Ernst über seine turbulenten Tage nach dem Tod von Tina Turner, die vielen Medienanfragen – und ob es in Küsnacht jetzt eine Statue der Queen of Rock ’n’ Roll geben wird.

Das Anwesen Algonquin in Küsnacht war jahrzehntelang das Zuhause von Tina Turner. Zahlreiche Fans pilgerten auch noch am Samstag vors Tor und legten Blumen nieder.

Wann kam morgens das erste Telefonat, wann kamen Sie abends ins Bett?

Also richtig los ging es am Mittwochabend, als bekannt wurde, dass Frau Turner tot ist. Erst meldeten sich Schweizer Radio- und TV-Stationen, dann riefen bereits amerikanische Medien an. Etwa um 1.30 Uhr legte ich mich ins Bett, und am Donnerstagmorgen, um 7.30 Uhr, ging es wieder mit dem ersten Interview los. Der letzte Auftritt vor der Kamera war dann im «TalkTäglich», um 18.30 Uhr. Seit Freitag ist es ruhiger geworden. Ich bin jetzt guter Dinge, dass das Gröbste geschafft ist.