Es ist immer Zeit, Dankeschön zu sagen

Auch für Verwandte, Freunde und andere mögliche Erben bedeutet ein Testament eine grosse Erleichterung. Mit Ihren schriftlich formulierten Verfügungen helfen Sie Ihren Liebsten dabei, Ihren letzten Willen ganz in Ihrem Sinne auszuführen.

Unterstützung für Krebsbetroffene

Mit einem Vermächtnis an die Krebsliga können Sie weit über den Kreis Ihrer Nächsten hinaus Gutes tun – zum Beispiel den vielen Tausend krebskranken Menschen in der Schweiz die Chance auf ein gesundes Leben ermöglichen. Oder dazu beitragen, dass immer weniger Menschen überhaupt an Krebs erkranken.

Mit Ihrer Zuwendung kümmern wir uns jedoch nicht nur um die medizinischen Fortschritte in der Krebsbekämpfung. Wir sorgen auch dafür, dass Patientinnen und Patienten unabhängig von ihrem Alter die für sie bestmögliche Betreuung erhalten – für Körper, Geist und Seele.

Internationaler Tag des Testaments

In der Schweiz findet der Internationale Tag des Testaments zum neunten Mal statt. Er wurde in Grossbritannien lanciert und 2011 durch die Organisation MyHappyEnd bei uns eingeführt. Dieser spezielle Tag macht die Bevölkerung auf die Möglichkeit aufmerksam, gemeinnützige Organisationen erbrechtlich oder durch ein Legat zu berücksichtigen. Die Krebsliga Schweiz begrüsst diese wichtige Sensibilisierungsinitiative. Sie bietet ab Ende Oktober in fast allen Kantonen eine Reihe von Veranstaltungen an zum Thema «Selbstbestimmt entscheiden - Nachlassplanung und Vorsorgeauftrag». Wir nutzen diesen Tag ebenfalls, um allen zu danken, die in Ihrem Testament die Krebsliga Schweiz berücksichtigt haben.