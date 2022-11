Gemeindeversammlung Adelboden – «Es ist heute definitiv nicht der richtige Zeitpunkt» Die Stimmberechtigten lehnten einen Antrag aus den eigenen Reihen auf eine Steuersenkung ab. Der bisherige Steuersatz 1.99 wurde bestätigt. Godi Huber

In Adelboden ist eine Mehrheit gegen eine Steuersenkung. Foto: Bruno Petroni



«Wenn wir junge Familien in Adelboden halten wollen, müssen wir etwas dafür tun», sagte ein Bürger am Freitagabend an der Gemeindeversammlung Adelboden. Ein wichtiger Mosaikstein sei die Steuerbelastung. Und da schneide Adelboden schlecht ab, werde in Bewertungen gar als «Steuerhölle» eingestuft. Der Versammlungsteilnehmer beantragte, die Gemeindesteuer im Budget des kommenden Jahres von heute 1.99 Einheiten um ein Zehntel auf moderatere 1.89 Einheiten herabzusetzen.