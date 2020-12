Leserreaktionen – «Die Krankheit ist ausser Kontrolle» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zu den Warnungen des Insel-Chef Uwe E. Jocham.

Die Kapazitätsgrenze auf den Intensivstationen sei eigentlich bereits erreicht worden, sagt Insel-Direktionspräsident Uwe E. Jocham. Foto: Raphael Moser

Zu «Insel-Chef Jocham fordert schärfere Massnahmen»

Die Botschaft des Insel-Chefs sollte klar sein. Es ist fünf nach zwölf. Die Krankheit ist ausser Kontrolle und ruiniert Gesundheit und Wirtschaft. Dennoch übt sich ein grosser Teil der Bürgerinnen und Bürger weiterhin in grober Fahrlässigkeit und Egoismus. Fast die Hälfte der Kunden läuft in den Supermarkt ohne die Hände zu desinfizieren und betatscht die Waren, damit das Virus weitergetragen wird. An den Glühweinkiosks wird grölend zugeprostet. Jegliche Einschränkung wird abgelehnt. Und vom Gesundheitspersonal in den Spitälern und Praxen wird mit Selbstverständlichkeit erwartet, dass es sich gefährdet und bis zum Umfallen schuftet, damit die Versorgung solange geleistet wird, bis Patienten weggewiesen werden müssen. Hauptsache, die Party rollt weiter. Schliesslich zahlen (in den meisten Fällen) andere. Patrick Casey, Wohlen bei Bern

Zu «Diesen Notfallplan schlägt Berset für die Festtage vor»

«Die Lage ist ernst. Wir sind sehr, sehr besorgt. In der Schweiz haben wir zwei- bis dreimal so viele Covid-19-Fälle als in anderen Ländern Europas.» So klang es an der letzten Pressekonferenz des Bundesrates. Die Spitäler sind am Limit oder bereits darüber hinaus, das Pflegepersonal ist hoffnungslos überlastet. Nun wird einmal mehr zugewartet und zugewartet, wohl in der Hoffnung, dass sich irgendwie doch noch alles arrangieren lässt und sich zum Guten wendet. Ist der Bundesrat irgendwie handlungsresistent? Maya Delaquis, Thun

Zu «Das zweifache Nein an der Urne wird keine Folgen haben»

Das Nein zu zwei Nachkrediten an der Urnenabstimmung in Schwarzenburg ändert zwar nichts an der Tatsache, dass das Geld ausgegeben ist. Was aber im Bericht fehlt, ist die Tatsache, dass dieser Entscheid von fast einem Drittel der Stimmberechtigten gefällt wurde. An der wegen Corona abgesagten Gemeindeversammlung wären diese Vorlagen von etwas mehr als 2 Prozent der Stimmberechtigten «durchgewinkt» worden. Es stellt sich die Frage: Was ist demokratischer, die Gemeindeversammlung oder die Urnenabstimmung? Oder anders gesagt: Wann wir diese undemokratische Gemeindeversammlung endlich durch ein Gemeindeparlament ersetzt? Hans Hostettler, Schwarzenburg

Zu «Erich Hess krebst nach Kritik an seinem Corona-Video zurück»

Einige Nationalräte, die versprochen haben, sie werden Verfassung und Gesetze beachten, taten vor der TV-Kamera kund, sie werden sich nicht an die Weisungen des Bundesrates halten und mit mehr als zehn Personen Weihnachten feiern. Thomas Matter (SVP) brillierte mit der Aussage, er werde dies mittels Zettel an der Türe anschlagen, damit Bundesrat Alain Berset mehr Zeit für weitere Kontrollen habe. Erich Hess (SVP) gibt dem Volk Anleitungen, wie man unter falschen Angaben eine religiöse Gruppe bildet, um dann mit bis zu 50 Freunden feiern zu können. Wenn ich so an die Angehörigen der coronabedingten Todesopfer, an die Schmerzen und Ängste der Kranken und an das überlastete Spitalpersonal denke, kann ich in Anlehnung an Goethes Faust nur noch sagen: Heinrich! Mir graut's vor solchen Politikern. Hans Schmidiger, Oberburg

Zum Leserbrief von Leonhard Müller

Natürlich ist es traurig, wenn ein Angehöriger stirbt, aber es gibt auch alte Menschen, für welche es eine Erlösung ist. Da hat Corona dann halt mitgeholfen. Vor noch gar nicht allzu langer Zeit hörte und las man in den Medien, es gäbe viel zu viele alte Leute. Die Jungen müssten für sie die AHV finanzieren. Entschuldigung, aber wir Alten haben auch jahrelang unsere Beiträge bezahlt. Das Komische ist, jetzt wo vielleicht ein paar Leute mehr sterben, wird auch wieder gejammert und sogar extra Kerzen angezündet. Elisabeth Zaugg-Reist, Bowil