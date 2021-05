Zum Beispiel der FC Gerzensee – «Es ist ein Wagnis, aber wir sehen darin Chancen» Fünf Grossanlässe mit bis zu 600 Teilnehmenden steigen im Kanton Bern diesen Sommer. Warum sein Amateurclub darunter ist, erklärt OK-Präsident Fabian Zulliger. Chantal Desbiolles

Gründer, Geschäftsführer, Vereinsvater: Fabian Zulliger ist dem FC Gerzensee treu ergeben. Foto: Christian Pfander

Und plötzlich richtet sich der Scheinwerfer auf den Südhang des Belpbergs. Genauer: auf den FC Gerzensee. Seit Freitag ist der Amateurfussballclub in den Rang einiger weniger Grossveranstalter aufgestiegen. Dies, da der Kanton Bern fünf Grossanlässe diesen Sommer testhalber zulässt: Die Festivitäten zum 25-Jahr-Jubiläum des Vereins in Gerzensee zählen auch dazu. Ausserdem die Schweizer Meisterschaft in Leichtathletik im Langenthaler Stadion Hard und das Jungunternehmertreffen Startup-Days in Bern.

Ganz bewusst hat die Regierung sich für Events aus den Sparten Amateur- und Profisport sowie Wirtschaft entschieden. Dazu kommen je ein noch nicht genannter Anlass aus dem kulturellen Bereich sowie eine Party. Ungenannt blieben letztere beide, weil noch nicht sicher sei, ob die Anlässe stattfinden würden, erklärte Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg (SVP) am Freitag während einer Medienkonferenz auf Nachfrage.